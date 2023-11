Ty Lue avait demandé 10 matches avant d’être jugé, et maintenant ?

A l'arrivée de James Harden, Tyronn Lue avait reconnu que son nouveau joueur n'était pas encore dans une forme suffisante pour évoluer à son meilleur niveau. Normal pour un garçon qui n'avait pas participé au training camp des Sixers, ni disputé le moindre match, même de préparation, depuis 6 mois. Lue avait demandé qu'on lui laisse 10 matches pour trouver la meilleure formule, une fois tout son effectif à pleine puissance en termes de condition physique. L'heure des comptes est arrivée, puisque le Clippers-Nuggets de la nuit dernière était le 11e match depuis le trade du MVP 2018.

En termes de bilan, Los Angeles a perdu 7 matches et en a gagné 4, avec un changement de cinq de départ en cours de route qui a vu Russell Westbrook passer sur le banc pour faire plus de place à Harden à la création du jeu. Si le barbu en chef fait des matches corrects, ce n'est évidemment pas suffisant pour une équipe avec des ambitions et une pression comme celles qui accompagnent les Clippers. Los Angeles a besoin de mouvement et de défense, ce que n'apporte pas franchement James Harden, même avec une forme à la hausse grâce à la répétition des matches. La défaite contre Denver, alors que Nikola Jokic, Aaron Gordon et Jamal Murray étaient absents, a mis en lumière les lacunes temporairement masquées contre des adversaires moins compétents (deux des quatre victoires étaient contre les Spurs).

Bill Simmons a posté un avis très dur, mais qui semble tristement pertinent : "Les Clippers ont tradé tous leurs picks des années 2020 pour mettre sur pied une équipe de play-in qui n'est pas capable de défendre sur des meneurs et des grands à l'intérieur".

Un nouveau changement de cinq ? Des ajustements supplémentaires via un trade ? Un nouveau coach ? On ne voit pas bien quelle est la marge de manoeuvre des Clippers, 11e à l'Ouest avec un bilan négatif, pour redresser la barre alors que Kawhi Leonard et Paul George enchainent les matches ensemble comme jamais depuis le début de leur association et que d'autres équipes à l'Ouest n'ont pas vraiment lancé leur saison.

