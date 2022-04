Tyler Herro vivait dans la crainte d’un trade…

Après son éclosion dans la bulle à Disney, Tyler Herro a connu un exercice 2020-2021 particulièrement difficile. Incapable de confirmer son potentiel, l'arrière du Miami Heat a même incarné une déception. Au point où son nom a rapidement été mentionné au cœur de plusieurs rumeurs.

Auteur d'une saison 2021-2022 de grande qualité dans un rôle de sixième homme, le talent de 22 ans s'est parfaitement rattrapé. Et avec le recul, Herro a accepté de revenir sur cette première période difficile dans sa carrière en NBA.

"Ce qui me fait avancer, c'est ma confiance en moi. Je ne me sentais pas moi-même. Mentalement, je n'étais pas bien pour jouer à mon meilleur niveau tous les jours. Mon éthique de travail et le fait d'aller à la salle avant les matches et le matin avant les matches, des choses que je fais dans le cadre de ma routine, je ne pouvais pas vraiment le faire à cause de Covid.

Tout au long de l'année, je me sentais inquiet de savoir si j'allais vivre un trade ou non. C'était donc tout simplement mental. Une fois la saison terminée, je voulais être assez solide mentalement pour arrêter de m'inquiéter de mon sort", a ainsi confié Tyler Herro pour ESPN.