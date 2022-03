Tyler Herro, « la fraude de la bulle » envoie un message à la NBA

Tyler Herro a pris une belle revanche cette saison. Particulièrement décevant en 2020-2021, l'arrière du Miami Heat avait reçu de très nombreuses critiques. Pour de nombreux observateurs, le natif de Milwaukee avait uniquement profité du contexte de la bulle à Disney pour briller, mais n'incarnait finalement pas un joueur talentueux.

Sur les derniers mois, le jeune talent de 22 ans a donc fermé des bouches. Dans un rôle de sixième homme, il occupe ainsi un rôle majeur dans les succès des Floridiens. Grand favori pour le trophée de meilleur sixième homme de l'année, Herro veut encore faire taire ses détracteurs.

Avec le Heat en Playoffs, il a des choses à prouver.

"Maintenant, vous pouvez voir que nous pouvons bien jouer en dehors de la bulle. Nous sommes au sommet de l'Est en ce moment, et nous savons à quel point l'Est est compétitif. Nous sommes en dehors de la bulle, nous sommes prêts pour les Playoffs.

Prêts à nous améliorer chaque jour. Nous nous sommes mis en position de pouvoir nous battre pour le titre. Vous pouvez d'ailleurs le dire à toutes les autres équipes", a lancé Tyler Herro pour ESPN.