Tyler Herro disponible mais finalement pas utilisé par Spoelstra

Le Miami Heat aurait bien eu besoin de Tyler Herro sur ces finales NBA. Les Floridiens ont souvent manqué de punch en attaque et d'un joueur capable de créer du danger en dribblant et en agressant la défense. Exactement ce que leur apporte habituellement le jeune arrière, victime d'une fracture de la main dès le premier match des playoffs. Son retour était attendu mais il n'était toujours pas prêt presque 8 semaines après sa blessure. Le joueur a tout de même été autorisé à jouer le Game 5 par les médecins.

Erik Spoelstra n'a pas pris le risque. Il ne l'a pas lancé dans le grand bain sur un match aussi haché, avec autant d'enjeu. Herro est resté scotché sur le banc tout du long. Selon Adrian Wojnarowski, il ressentait d'ailleurs encore des douleurs et des gênes à la main. Il est même possible que Spo n'envisageait pas de le faire jouer dès le départ. Miami menait de 10 points dans le deuxième quart-temps et il y avait peu de raisons de le faire rentrer après deux mois d'absence.

Tyler Herro était le troisième meilleur marqueur de Miami cette saison (20 points de moyenne).

