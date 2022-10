Tyler Herro se sent toujours au niveau des jeunes stars de la NBA

Luka Doncic, Ja Morant, Trae Young... Parmi les joueurs de moins de 25 ans, les trois jeunes stars incarnent l'avenir de la NBA. Malgré une carrière qui ne fait que commencer, ils ont déjà beaucoup prouvé. A seulement 22 ans, Tyler Herro semble un cran en-dessous.

Pourtant, l'an dernier, l'arrière du Miami Heat avait surpris son monde en déclarant qu'il était "dans la même conversation". Une sortie osée. Et même si le natif de Milwaukee a assumé avec une belle saison, couronnée d'un trophée de meilleur sixième homme de l'année, il n'appartient pas encore à la même catégorie.

Relancé à ce sujet, Herro n'a pas changé d'avis.

"Ce sont de grands joueurs, de grands jeunes joueurs. Par rapport à ce que j'ai dit l'année dernière, je ne pense pas différemment. Peu importe ce que les autres ressentent, cela n'a aucune incidence sur ce que je ressens personnellement.

Je veux juste être capable d'aller sur le terrain et de le prouver. C'est tout ce que je peux faire. Les gens peuvent parler autant qu'ils veulent. Je pense que mes chiffres le confirment. Je pense que je continue à m'améliorer.

Mais au final, il y a beaucoup d'excellents jeunes joueurs dans la Ligue et je suis l'un d'entre eux. J'apprécie tous ceux qui me mettent dans cette catégorie", a répondu Tyler Herro pour Miami Mic’d Up.