Tyler Herro prolonge : Miami lui file un pactole et les clés du futur

Tyler Herro va devoir prouver cette saison qu'il est bien le présent et l'avenir du Miami Heat. Pat Riley semble le penser, puisque l'arrière de 22 ans vient de signer une prolongation de contrat de 4 ans pour 130 millions de dollars.

Pour le moment, Herro ne fait que progresser et difficile de savoir jusqu'où il s'arrêtera. En 2020, lors de son année rookie, il avait été essentiel dans le parcours du Heat jusqu'en Finales dans la bulle de Disneyworld, avec 13.5 points de moyenne en 27 minutes. La saison suivante, même si Miami avait été moins flamboyant, l'ancien joueur de Kentucky avait tourné à plus de 15 points par match en 30 minutes. L'an dernier, Tyler Herro a été désigné 6e homme de l'année en NBA grâce à ses 20.7 points à 44.7% (39% à 3 points) en sortie de banc.

La question est maintenant de savoir s'il va pouvoir prendre encore davantage d'ampleur, avec également l'objectif de manquer moins de matches sur blessure. Sur ses deux saisons hors-bulle, le natif du Wisconsin a manqué 27 matches en 2021 et 16 en 2022.

Miami Heat guard Tyler Herro – the NBA’s reigning Sixth Man of the Year – has agreed on a four-year, $130 million contract extension, his agents Jeff Schwartz and Mike Lindeman of @Excelbasketball tell ESPN. pic.twitter.com/n1Z1IW73PX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 2, 2022