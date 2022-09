Tyler Herro, un vrai problème en perspective pour le Heat ?

Tyler Herro attend toujours sa prolongation. Eligible à une extension jusqu'au 17 octobre, l'arrière espère une récompense du Miami Heat après un exercice 2021-2022 de qualité. A 22 ans, le meilleur 6ème homme de l'année se montre logiquement gourmand pour son futur contrat.

Pour rappel, le natif de Milwaukee prétend donc à un deal max de 188 millions de dollars sur 5 ans. Sans surprise, sa direction semble hésitante à l'idée de lui accorder un tel bail. En attendant, cette situation, sans un accord avant la deadline, pourrait avoir un impact sur le jeune talent.

En effet, selon un dirigeant à l'Est auprès de The Heavy, un possible échec des négociations risque de laisser des traces. Par le passé, Herro a montré qu'il pouvait être affecté par l'agitation autour de son cas personnel. Avant sa belle réaction l'an dernier, il avait ainsi eu du mal à confirmer en raison des rumeurs d'un éventuel trade.

Et sans sentir la confiance du Heat, son rendement pourrait donc chuter. Ou il pourrait devenir plus "individualiste" afin de faire exploser ses statistiques personnelles. En attendant, il s'agit d'un dossier délicat à gérer pour Miami.

Avec la fin des pistes Kevin Durant et Donovan Mitchell, les Floridiens vont devoir trancher sur la place de Tyler Herro dans le projet.

Habitué aux rumeurs, Tyler Herro fait une mise au point