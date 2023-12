Tyrese Haliburton est d’une propreté folle et chasse déjà les plus grands

Ce qui fait que Tyrese Haliburton est déjà un franchise player et une star en pleine ascension, c'est son altruisme et le soin qu'il met dans tout ce qu'il fait. Ses statistiques sont excellentes depuis le début de la saison et on le voit de plus en plus rayonner dans les moments chauds, comme la nuit dernière face au Bucks en demi-finale de la NBA Cup. Ce qui fait sa particularité par rapport à beaucoup de meneurs/franchise players qui l'ont précédé ou évoluent encore dans la ligue, c'est clairement sa capacité à éviter les pertes de balle, tout en restant incroyablement productif en termes de passes décisives.

La copie qu'il a rendue face à Milwaukee (27 points, 15 passes, 0 perte de balle) lui permet déjà d'être dans une catégorie à part. John Lucas (en 1984) et Steve Nash (en 2007) co-détenaient jusque-là le record de matches (3) avec au moins 25 passes et aucune perte de balle sur une même saison. Tyrese Haliburton vient de les égaler avec un troisième match de cet acabit, en sachant qu'il en avait déjà signé deux la saison dernière. Le plus fou reste d'observer à quel point il est déjà proche des premières places all-time en ce qui concerne ces matches à 15 passes sans la moindre perte de balle.

Durant son immense et longue carrière, John Stockton en a signé 15 et devance Chris Paul (10), Muggsy Bogues (7) et Steve Nash (7). Haliburton en est déjà à 6, avec à peine plus de 200 matches de saison régulière à son actif. S'il continue comme ça, le meneur des Pacers a tout ce qu'il faut pour marquer l'histoire des Pacers comme a pu le faire Reggie Miller, et se placer tranquillement parmi les meilleurs passeurs de tous les temps.