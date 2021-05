Tyrese Haliburton blessé, grosse inquiétude à Sacramento

Les temps sont déjà délicats pour les Sacramento Kings. La franchise californienne va encore manquer les playoffs et ne participera pas non plus au play in a priori. En réalité, en ce moment, les seuls motifs d’espoir De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton. Les deux jeunes arrières. Mais le premier est à l’infirmerie et le second vient malheureusement de l’y rejoindre. En effet, le rookie s’est blessé au genou hier soir.

Les images font peur. Elles laissent craindre un pépin assez sévère au genou pour le jeune homme. Mais Adrian Wojnarowski d’ESPN se veut plutôt rassurant : les Kings seraient optimistes et opteraient pour l’instant pour une hyper extension. Ce serait évidemment l’un des meilleurs diagnostics possibles. Mais il doit être confirmé.

Tyrese Haliburton went down awkwardly after bringing the ball up the court pic.twitter.com/EzwYvBfHpz — Kings on NBCS (@NBCSKings) May 3, 2021

C’est pourquoi Tyrese Haliburton va évidemment passer une IRM qui devrait déterminer la gravité de sa blessure et son éventuelle indisponibilité. Sa première saison chez les pros s’est sans doute terminée hier soir avec 11 points en 23 minutes et une victoire contre les Dallas Mavericks.

Le combo guard de 21 ans a régalé pendant des mois. Avec 13 points et plus de 5 passes par match. Son association avec Fox dans le backcourt devrait enfin permettre aux Kings de revenir sur le devant de la scène – au moins en playoffs – d’ici quelques années.

CQFR : Giannis frappe plus fort que KD, LeBron encore blessé…