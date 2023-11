Tyrese Haliburton : « On veut gagner la NBA Cup »

Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus… et jaunes. Les Indiana Pacers ont validé leur ticket pour les quarts de finales de la NBA Cup en battant les Atlanta Hawks lors d’un match complétement débridé la nuit dernière (157-152). Tyrese Haliburton a encore été l’élément central de son équipe en compilant 37 points et 16 passes décisives.

« C’est excitant », avoue le meneur All-Star au sujet de l’autre compétition en cours. « On est les premiers à se qualifier et on est prêts. On a d’autres matches à jouer avant les quarts mais c’est sûr que l’on veut gagner la NBA Cup. Ce serait incroyable. »

C’est une occasion de remplir un petit peu l’armoire à trophées bien vide des Pacers. La franchise d’Indianapolis n’a jamais rien gagné en NBA, même si elle compte trois titres ABA. Tyrese Haliburton et ses partenaires sont assurés de terminer en tête du groupe A de la Conférence Est, devant notamment les Cleveland Cavaliers et les Philadelphia Sixers.

Un peu plus tard dans la soirée, les Los Angeles Lakers se sont aussi qualifiés pour les quarts. Ils ont remporté leurs quatre matches de poule.