Tyrese Haliburton a mal vécu d’être snobé par les Pistons

A seulement 23 ans, Tyrese Haliburton s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Avec Anthony Edwards, LaMelo Ball et Tyrese Maxey, le meneur des Indiana Pacers est l'un des noms marquants de la Draft NBA 2020.

A l'époque, il n'avait cependant pas la même cote de popularité. Et il a ainsi fini aux Sacramento Kings au #12 pick. Pourtant de son côté, Haliburton s'attendait à être pris plus haut. Notamment par les Detroit Pistons, à la recherche d'un meneur.

Mais au #7 pick, la franchise de Motor City a opté pour Killian Hayes.

"Les Pistons avaient besoin d'un meneur de jeu. J'avais déjà l'impression d'être le meilleur meneur de jeu de la Draft. Sur ESPN, il y avait les meilleurs joueurs disponibles. Le premier, le deuxième et le troisième étaient Anthony Edwards, James Wiseman et LaMelo Ball.

Après ça, je suis considéré comme le meilleur joueur disponible... Tous les picks après, il y a une caméra sur moi. Toutes les 5 secondes, on me montrait et je ne savais pas comment réagir. Je m'en souviens, j'ai regardé à mon agent et il me faisait (c'est mort en signe, ndlr).

J'étais en mode : 'Comment ça ? Ils ne vont pas me choisir ?'. Puis ils ont pris Killian Hayes. Et je me suis dit : 'Quoi ?'. Sur le moment, j'étais juste en colère. Ils avaient besoin d'un meneur et ne m'ont pas choisi. Sur le coup, je l'ai pris personnellement", a ainsi avoué Tyrese Haliburton pour le Bleacher Report.

Avec le recul, les Pistons peuvent bien évidemment se mordre les doigts. Surtout après le fiasco total avec le Français. De son côté, Tyrese Haliburton a donc su surmonter cette déception pour cartonner en NBA.

Reggie Miller croit en Tyrese Haliburton pour faire gagner les Pacers