Présenté à la presse ce jeudi, à Camden (New Jersey), Nick Nurse a eu le loisir d’aborder tous les sujets brûlants quant à sa nomination en tant que coach des Sixers. L’entraîneur a bien sûr parlé des objectifs de Philadelphie, de Joel Embiid et de la free agency de James Harden. Mais il s’est attardé en particulier sur un profil : celui de Tyrese Maxey, en qui il semble particulièrement croire.

« Rien qu’avec sa rapidité, c’était difficile d’établir un plan de match contre lui », se souvient Nurse. À Toronto, le tacticien avait en effet encaissé 38 points de l’arrière au premier tour des playoffs 2022, puis un record en carrière à 44 points en saison régulière. « Parfois, on ne peut simplement pas contrer la vitesse. […] Il n’y avait pas que la vitesse et les lay-ups. Ensuite, il a commencé à tirer très bien. Puis il a commencé à faire ses lay-ups d’un peu plus loin, et encore d’un peu plus loin. »

Tyrese Maxey, qui fêtera ses 23 ans au mois de novembre, constitue l’une des pièces maîtresses de l’effectif récupéré par Nick Nurse. Il semble disposer d’une belle marge de progression, que le coach devra explorer avec lui.

« Il y a de grandes chances qu’il s’améliore et fasse un pas en avant. Et tous les indicateurs montrent qu’il en a vraiment envie. Il travaille bien, c’est une bonne personne, il veut vraiment progresser », a souligné l’entraîneur. « Il y a certaines spécificités, je dirais… être plus un créateur. […] Je pense que la première chose que je ferais sur le plan offensif, c’est de lui donner plus de temps de jeu dans le pick-and-roll pour qu’il puisse lire le jeu pour les autres joueurs sur le terrain. »

Sous les ordres de l’ancien coach des Raptors, spécialiste de la défense, on s’attend surtout à ce que Maxey change de dimension de son propre côté du terrain. Ce n’est pas parce qu’il brille en attaque qu’il constituera une exception dans les plans de Nurse.

« En tant que petit joueur, il faut avoir un impact important sur le ballon », a-t-il expliqué. « Nous pensions qu’avec cette vitesse, il pourrait monter haut, casser le rythme et toutes ces choses […] Nous allons certainement nous plonger là-dedans et travailler là-dessus avec lui.

