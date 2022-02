Tyrese Maxey, et si c’était lui, la deuxième star des Sixers ?

Les Philadelphia Sixers sont essentiellement centrés autour de Joel Embiid. Et évidemment bien encore plus en l’absence de Ben Simmons. En attendant de trouver une solution pour l’Australien, le GM Daryl Morey espère absolument mettre la main sur le deuxième All-Star qui pourrait faire basculer la franchise dans une autre catégorie. Même sans ce lieutenant de luxe, l’équipe de Doc Rivers se porte bien. Elle est troisième à l’Est et reste sur 5 victoires de suite. Mais le plus beau, c’est que cette deuxième lame, les Sixers l’ont peut-être déjà. Un certain Tyrese Maxey.

Le jeune arrière a été étincelant lors du succès contre les Memphis Grizzlies lundi soir. 33 points pour tenir tête à Ja Morant ainsi que le panier pour la gagne en prolongation, histoire de faire tomber un adversaire pourtant en grande forme. La performance et surtout l’attitude d’un patron.

D’ailleurs, ce costume, habituellement celui d’Embiid, Maxey l’enfile volontiers à chaque fois que le pivot camerounais manque à l’appel. Le joueur de 21 ans tourne à plus de 23 points et 5 passes – 50% aux tirs, 40% à trois-points, 91% aux lancers-francs – avec aussi 2 interceptions sur les 12 rencontres ratées par sa superstar.

L’échantillon est faible mais encourageant et assez parlant du potentiel du bonhomme. Tyrese Maxey est la révélation de la saison à Philly, même s’il avait déjà montré des qualités indéniables l’an passé. N’empêche que ses statistiques ont doublé depuis sa saison rookie ! De 8 à plus de 16 points de moyenne. Quasiment 17 même.

Il ne sera peut-être pas encore assez tranchant pour vraiment faire figure de deuxième star au côté de Joel Embiid, notamment en playoffs. Mais l’avenir lui appartient et son potentiel peut clairement réjouir les supporters des Sixers.

