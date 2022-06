Les Memphis Grizzlies ont réussi à régler tout de suite le cas Tyus Jones. Particulièrement important dans la rotation de l'entraîneur Taylor Jenkins, le meneur a représenté un élément essentiel en sortie de banc cette saison.

Et sans surprise, la franchise du Tennessee n'a donc pas hésité à sortir le chéquier pour le retenir. Ainsi, dès l'ouverture de la Free Agency, les deux camps se sont entendus pour une prolongation à 30 millions de dollars sur 2 ans, d'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Free agent G Tyus Jones is returning to the Memphis Grizzlies on a two-year, $30M deal, his agent Kevin Bradbury of @REP1Basketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022