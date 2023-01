Tyus Jones, l’autre meneur en or des Memphis Grizzlies

Les Memphis Grizzlies ont le meilleur meneur remplaçant de la NBA. Et Tyus Jones vaut même bien plus que ça...

Avec Ja Morant, les Grizzlies ont l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Ce que les gens qui ne suivent l'équipe que de loin savent moins, c'est que Memphis a aussi le meilleur meneur remplaçant de la ligue. Tyus Jones est une caution absolument fantastique pour cette équipe. Que ce soit en sortie de banc pour relayer ou épauler Morant, ou en tant que titulaire lorsque ce dernier est blessé ou mis au repos, l'ancien Dukie est d'une constance et d'une efficacité incroyables.

De bien des manières, il s'agit de la saison de l'éclosion pour Jones, qui avait déjà montré de bonnes choses chez les Wolves et les Grizzlies, mais jamais de manière aussi évidente. A chacune de ses 7 titularisations, la dernière en date face à San Antonio lundi, le meneur de 26 ans a rayonné. Dans le cinq, Tyus Jones tourne à 21.1 points, 7.7 passes et 2.4 interceptions de moyenne. Il pilote à merveille les Grizzlies en prenant soin du ballon (0.9 perte de balle) et n'en a perdu que 4 sur l'ensemble de ses 7 titularisations. Mieux, il est d'une adresse létale dans cette configuration où Ja Morant est absent, avec 54% d'adresse globale, 50% à 3 points et 75% au true-shooting.

Si l'on cumule ses apparitions en sortie de banc - l'immense majorité du temps - et ses présences dans le cinq, il est à 10.5 points, 4.8 passes et 1 interception de moyenne en 23 minutes de jeu. Statistiquement, c'est trop peu ronflant pour prétendre au titre de 6e homme de l'année, mais tout le monde est bien conscient à Memphis de la chance de pouvoir compter sur un back up de cette qualité. A commencer par le coach Taylor Jenkins.

"Tyus tient plusieurs rôles pour nous et il le fait de manière fantastique. Il est un leader pour nous par son jeu, son professionnalisme et sa constance. Ja et lui sont les moteurs de cette équipe de par la manière dont ils gèrent notre attaque. Tyus Jones est un Grizzly. C'est pour ça qu'on voulait qu'il reste avec nous cet été. Il est fondamental pour notre culture et notre envie de gagner".

Il est assez clair que Tyus Jones pourrait être titulaire dans une autre équipe et un autre contexte. Il prouve cette saison que Memphis a fait une affaire en or en lui faisant signer un nouveau contrat de deux ans l'été dernier pour 29 millions de dollars. Aujourd'hui, sa valeur est clairement supérieure et il viendra un moment où sa cote et ses accomplissements lui permettront de garnir encore plus son compte en banque. Reste à voir si ce sera à Memphis ou ailleurs.

