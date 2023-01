Nous voilà à mi-saison et il est l'heure de refaire un point sur la course au 1st pick et à la Draft de Victor Wembanyama. Il reste encore suffisamment de matches pour permettre à certaines équipes de se glisser dans la course et à d'autres pour grimper au classement et se désintéresser de la chose. Voici, en l'état, les 14 équipes qui ont une chance et/ou la volonté d'hérite du premier choix de la Draft pour recruter le Français.

Charlotte Hornets

Bilan actuel : 11-30

Chances de drafter Victor Wembanyama : 14%

Volonté d'être dans la Race : de plus en plus évidente

Notre envie de voir Victor là-bas : tiède

Voilà des années que les Hornets cherchent un intérieur digne de ce nom et voient leurs ambitions freinées en partie à cause de cette lacune. L'ambiance n'est pas folle autour de la franchise, où LaMelo Ball a l'air de plus en plus proche du mode "fuck it" et où tous les joueurs se savent potentiellement sur le départ avant la deadline des trades.

A l'instant T, on n'est pas hyper emballés par la perspective de voir Victor à Charlotte, avec Steve Clifford comme coach et une certaine morosité ambiante. En revanche, on suppose que si les Hornets décrochent le 1st pick, il y aura ménage estival. Et si le travail est bien fait, ce sera nettement plus cool de voir le plus gros prospect depuis LeBron avec l'identité graphique des Hornets (qui reste l'une des plus iconiques de NBA), Michael Jordan en position de sauver sa legacy comme propriétaire et un one-two punch Ball-Wembanyama excitant sur le papier.

On est pour le moment loin du compte, mais l'idée fait doucement son chemin.

Houston Rockets

Bilan actuel : 10-30

Chances de drafter Victor Wembanyama : 14%

Volonté d'être dans la Race : absolue

Notre envie de voir Victor là-bas : pas folle du tout

On est quand même de moins en moins convaincu par Stephen Silas comme head coach, en tout cas pas avec un effectif jeune et à développer. Du coup, ça n'aide pas à ce que l'on ait envie de voir Victor débuter sa carrière à Houston, au milieu d'une équipe où les joueurs les plus en vue et mis en valeur sont des solistes comme Kevin Porter Jr et Jalen Green.

On espère au moins que s'il atterrit là-bas, le front office changera un minimum le roster autour de lui dès la première année. Sinon, cela risque d'être vite frustrant pour l'intérieur français. Le truc sympathique, c'est quand même toujours cette idée d'un tandem avec Alperen Sengun et ses mains en or. Pour le reste, on ne va pas vous mentir, on a du mal à se projeter avec entrain sur ce que donnerait Victor Wembanyama dans ce contexte-là.

Detroit Pistons

Bilan actuel : 11-32

Chances de drafter Victor Wembanyama : 14%

Volonté d'être dans la Race : intacte

Notre envie de voir Victor là-bas : grandissante

On ne sait pas si c'est parce que Killian Hayes a trouvé son rythme de croisière et qu'on a envie d'un duo de tricolores ou simplement parce que les Pistons jouent moins mal et avec plus d'envie que d'autres participants à cette Race, mais on commence à bien se représenter Victor Wembanyama du côté de Motown.

Il n'y a pas beaucoup d'adrénaline et d'excitation autour de cette franchise historique depuis quelques années et en particulier depuis son départ du Palace d'Auburn Hills. Mais c'est justement la présence d'un joueur au potentiel aussi fou que celui de Victor qui pourrait rallumer la flamme. Detroit a une fanbase solide et capable de redevenir l'une des plus chaudes du pays. Le roster n'est pas parfait, mais avec Cade Cunningham, il y a déjà un gros talent en place pour les années à venir et dont le jeu semble bien compléter ce qu'apporterait Wembanyama.

Dwane Casey, s'il reste head coach de ce groupe l'an prochain, a assez de bouteille et de vécu international pour comprendre et utiliser ce que peut immédiatement apporter le Français. Du coup, why not ?

San Antonio Spurs

Bilan actuel : 13-27

Chances de drafter Victor Wembanyama : 12.5%

Volonté d'être dans la Race : totale

Notre envie de voir Victor là-bas : sincère

Pour certains, la ressemblance avec l'époque où les Spurs ont tanké pour obtenir Tim Duncan et le fait que Victor Wembanyama soit français fait un peu réchauffé. On voit plutôt les choses de cette manière-là ici : pour leur régularité au plus haut niveau pendant toutes ces années, San Antonio "mérite" l'opportunité de se reconstruire avec un talent de cette envergure. Quant à Victor, il "mérite" de débuter sa carrière dans une institution saine et avec un coach de la trempe de Gregg Popovich, capable de lui faire gagner plusieurs années et de maximiser son gigantesque potentiel.

En ce qui concerne l'effectif, il y a déjà des choses en place qui permettraient aux Spurs d'avoir une rotation très, très honnête autour de Wembanyama. Keldon Johnson et Devin Vassell, en particulier, semblent amenés à rester et à faire partie du projet de reconstruction. On fait ensuite totalement confiance à Pop et au front office pour bâtir comme il faut autour du Français, à la manière de ce qu'ils ont fait pour "Timmy" en son temps. Bon, il n'y a pas de David Robinson déjà en place, ce qui est une différence assez notable...

Orlando Magic

Bilan actuel : 15-25

Chances de drafter Victor Wembanyama : 10.5%

Volonté d'être dans la Race : Probable, mais...

Notre envie de voir Victor là-bas : curiosité aiguisée

Le fait que l'auteur de ces lignes n'a jamais caché une certaine nostalgie du Magic des années 90 entre évidemment en ligne de compte. Mais globalement, il y a pas mal de bonnes raisons pour se réjouir d'une éventuelle arrivée de Victor à Orlando. Le Magic a des atouts très intéressants dans le roster, avec Paolo Banchero et Franz Wagner comme pièces incontournables du futur de la franchise. Un trio avec le Français au poste 5, sans parler des éléments intéressants que sont Markelle Fultz, Jalen Suggs, Bol Bol et Mo Bamba, ça en jette plutôt pas mal.

On sait que certains fans d'Orlando pensent que Bol Bol a ce qu'il faut pour que le Magic n'ait pas forcément à recruter Wembanyama, mais on rappelle que ce sont des Floridiens. C'est à dire des gens qui font tellement de dingueries insensées et ahurissantes tout au long de l'année qu'un site, "Florida Man", a vu le jour pour les répertorier.

Sportivement, ce que l'on voit du Magic, qui n'est pas si loin que ça du play-in (4 victoires), avec un coach (Jamahl Mosley) qui a une vraie patte, est prometteur. Une raquette Banchero-Wembanyama ferait forcément saliver et la tunique retro d'Orlando irait quand même sacrément bien à Victor...

Washington Wizards

Bilan actuel : 17-23

Chances de drafter Victor Wembanyama : 8.3%

Volonté d'être dans la Race : incertaine

Notre envie de voir Victor là-bas : bof

Désolé pour les fans des Wizards, mais cette équipe et cette franchise sont malheureusement fades, sans saveur. On ne dit pas qu'il n'y a pas de qualité et de talent dedans. Il suffit de voir Bradley Beal, Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma pour se rendre compte, sans parler de ce que pourrait devenir Deni Avdija dans un autre rôle/contexte. L'arrivée de Victor changerait complètement la donne, avec une force de frappe infiniment supérieure, même si le fit avec Porzingis ne coule pas de source.

Washington fonctionne par séries et, pour le moment, le mot d'ordre semble être de jouer le coup à fond pour se qualifier pour le play-in tournament. Les Wizards n'ont pas passé un tour de playoffs depuis 2017, mais ils n'ont pas encore l'air armés pour y arriver cette année. L'idée de voir Wembanyama dans la capitale fédérale n'est, pour l'heure, pas franchement emballante. On espère quand même que si c'est le cas, les fans se montreront un peu plus agréables qu'avec Ian Mahinmi, dont le contrat a vite été considéré comme une malédiction à DC.

Toronto Raptors

Bilan actuel : 17-23

Chances de drafter Victor Wembanyama : 8.2%

Volonté d'être dans la Race : Normalement nulle, mais ça pourrait changer

Notre envie de voir Victor là-bas : correcte

Masai Ujiri est coutumier des coups de poker. S'il pense que son équipe, en l'état, n'a pas les capacités de vraiment se défendre en playoffs, il n'hésitera pas à entamer la reconstruction. Et s'il y va fort, il ne faudra pas s'étonner si les Raptors glissent vers le bas de la Conférence Est et atteignent les 10% de chances d'hériter du 1st pick... Le calcul est quand même risqué et le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Toronto est construit sur des bases saines, avec des All-Stars fidèles (Siakam et VanVleet) et un RoY (Barnes) qui peine un petit peu à confirmer. Faire exploser ça pour avoir une toute petite chance de drafter Victor Wembanyama, c'est quand même périlleux.

Cela dit, si ce scénario devait arriver, ce ne serait pas loin d'être parfait pour le Français. Avec l'excellent Nick Nurse au coaching, un GM parfaitement capable de remodeler un effectif autour de lui et l'enthousiasme de la fanbase des Raptors, il y aurait de quoi se réjouir pour lui.

Oklahoma City Thunder

Bilan actuel : 18-22

Chances de drafter Victor Wembanyama : 6%

Volonté d'être dans la Race : plus si franche

Notre envie de voir Victor là-bas : réelle

Franchement, ça ne vous plairait pas un cinq avec Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Luguentz Dort, Chet Holmgren et Victor Wembanyama ? Que des gars de moins de 25 ans avec des talents divers et variés pour venir mettre le barouf à l'Ouest. On sait qu'OKC n'est pas le marché le plus glamour de la ligue, mais ça reste une équipe dont il faut redorer le blason et qui n'a jamais gagné en NBA. "SGA" n'est pas un dévoreur de lumière et d'attention médiatique, donc il y aurait largement de la place pour partager l'exposition et les lauriers. L'association éventuelle entre Holmgren et Wembanyama, un temps rivaux sur la scène internationale, ne manquerait pas de sel, façon Twin Towers.

Petit souci : avec Shai Gilgeous-Alexander qui prend un malin plaisir à punir les équipes qui affrontent le Thunder la fleur au fusil, pas sûr que le 1st pick soit facilement atteignable le jour venu. On ne peut pas non plus exclure un gros run pour coller aux ambitions du franchise player et disputer le play-in sur le fil...

Utah Jazz

Bilan actuel : 20-23

Chances de drafter Victor Wembanyama : 4.5%

Volonté d'être dans la Race : ils commencent à s'y faire

Notre envie de voir Victor là-bas : mitigée

Un pivot français pour ramener le Jazz sur le devant de la scène, on a déjà donné. Cela dit, une fois le ménage effectué pour dispatcher les pièce reçues après les trades de Gobert et Mitchell, et si Utah hérite du 1st pick, Danny Ainge aura toute latitude pour bâtir autour et en fonction de Wembanyama.

Le Jazz dispose en plus d'un coach jeune, biberonné par Popovich et qui semble être amené à devenir une référence en NBA : Will Hardy. En termes de situation sportive, s'il a l'envie d'être immédiatement le franchise player d'une équipe, Victor aura du mal à trouver beaucoup mieux. Lauri Markkanen est très bon, mais le Jazz serait tout de même l'une des seules équipes où le Français n'aurait pas à composer avec un autre joueur capable d'incarner la franchise.

C'est une question de goût personnel, mais c'est le côté un peu fade de l'Utah et de la franchise en elle-même qui freine un peu nos ardeurs. Elles seront évidemment ravivées si Victor débarque à Salt Lake City.

Atlanta Hawks

Bilan actuel : 19-21

Chances de drafter Victor Wembanyama : 2.2%

Volonté d'être dans la Race : nulle, pour le moment

Notre envie de voir Victor là-bas : pas très concrète

Les Hawks sont amenés à remonter au classement et à disputer au minimum le play-in. Mais si ça continue de cafouiller et de tergiverser, notamment dans la relation entre Trae Young et Nate McMillan, qui sait ce qui peut se produire sur la deuxième partie de saison ? Dans l'hypothèse où Atlanta hériterait du 1st pick et où Young ne demanderait pas immédiatement son trade, Victor Wembanyama débarquerait dans un groupe avec deux arrières All-Stars. Plutôt sympathique pour jouer tout de suite quelque chose de solide à l'Est.

On a du mal à songer à ce scénario puisqu'Atlanta n'a pas eu de 1st pick depuis 1975 (et David Thompson) et ne semble jamais assez mauvais pour briller à la loterie. Prudence tout de même...

Chicago Bulls

Bilan actuel : 19-21

Chances de drafter Victor Wembanyama : 2.2%

Volonté d'être dans la Race : nulle, mais...

Notre envie de voir Victor là-bas : de l'ordre du fantasme

Un Français qui redorerait le blason de la franchise la plus populaire des 90's en la ramenant un jour jusqu'au titre ? On est évidemment pour. En l'état, c'est une vision franchement lointaine, même si les Bulls sont d'une irrégularité consternante et, malgré une dynamique récente plutôt positive, pas encore certains de ne pas tout faire exploser avant la deadline. Pour la tronche que ça aurait, on n'est pas du tout contre voir Victor revêtir un maillot de Chicago, avec comme coach Billy Donovan, qui a su collaborer efficacement avec un intérieur français par le passé...

Tout ça reste très peu probable, puisqu'à l'heure actuelle les Bulls n'ont que 2% de décrocher le gros lot et espèrent même ne pas être du tout dans la discussion.

Los Angeles Lakers/New Orleans Pelicans

Bilan actuel : 19-21

Chances de drafter Victor Wembanyama : 2.1%

Volonté d'être dans la Race : NOOOOOOOOO

Notre envie de voir Victor là-bas : très importante

C'est un peu sadique de vouloir que les Lakers se plantent totalement et que le 1st pick leur revienne, puis soit directement envoyé aux Pelicans. On a un peu entretenu ce méchant souhait, mais maintenant que les Lakers semblent à peu près repartis du bon pied, avec une série de 5 victoires de suite et l'envie absolue de jouer au moins le play-in, on va essayer de ne pas se frotter les mains à chaque série de défaites, comme le font les Pelicans devant leur écran dès qu'ils voient les Californiens en difficulté.

Si toutefois il devait y avoir violente rechute, on est entièrement prêts à voir Victor Wembanyama arriver à New Orleans et faire équipe avec Zion Williamson, CJ McCollum et Brandon Ingram. Avec ça, on aurait presque envie de leur promettre un statut de contender.

Portland Trail Blazers

Bilan actuel : 19-20

Chances de drafter Victor Wembanyama : 1%

Volonté d'être dans la Race : inexistante

Notre envie de voir Victor là-bas : Antoine Pimmel déménagerait immédiatement dans l'Oregon

Damian Lillard mérite de jouer des Finales NBA avant sa retraite. Si pour en arriver là il faut lui adjoindre les services de Victor Wembanyama et enfin mettre un terme à la malédiction des très hauts picks de Draft à Portland, qu'il en soit ainsi. Bon, on préfère être réalistes et se dire que ça n'arrivera pas tant le pourcentage est faible, d'autant que les Blazers ont encore beaucoup de matches à domicile à jouer et une réelle envie de retourner en playoffs après la saison blanche de Lillard. On dit simplement que ce serait un joli coup de pouce et une récompense méritée pour une équipe qui ne tanke jamais.

Minnesota Timberwolves

Bilan actuel : 20-21

Chances de drafter Victor Wembanyama : 0.5%

Volonté d'être dans la Race : nada

Notre envie de voir Victor là-bas : ce ne serait pas juste

Une franchise qui a drafté consécutivement Jonny Flynn et Ricky Rubio plutôt que Stephen Curry, et qui possède l'un des pires pourcentages de victoires de l'histoire du sport US, mérite-t-elle d'avoir le 1st pick l'année où Victor Wembanyama se présente à la Draft ? Non et encore non. En revanche, si l'idée est de travailler sur l'alchimie entre Rudy Gobert et Wembanyama en vue de la Coupe du monde et des Jeux Olympiques, ma foi, on ne dit pas non. On a quand même dans l'idée que les Wolves ne descendront jamais assez bas pour avoir une vraie chance de décrocher le gros lot...