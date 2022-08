Udonis Haslem, une longévité… presque tronquée ?

Udonis Haslem va rejoindre la liste restreinte des joueurs ayant disputé au moins 20 saisons en NBA. En effet, l'intérieur de... 42 ans a prolongé l'aventure avec le Miami Heat pour une année supplémentaire. De quoi le faire entrer dans un club encore plus fermé : celui des joueurs avec autant d'exercices sous les couleurs d'une seule et même franchise. Il intègre donc un cercle avec Kobe Bryant et Dirk Nowitzki.

C'est admirable et ça force le respect. Cela dit, il y a quand même un petit truc qui nous fait tiquer. L'ancien joueur du championnat de France a pris part à 872 matches en 19 ans. L'équivalent d'à peine un peu plus de 10 saisons de 82 matches. Son rôle dépasse le cadre du terrain diront ceux qui suivent le Heat de près. Et ils ont raison. Mais en réalité, ça fait même un moment que son rôle n'est plus sur le terrain tout court.

Rien que sur les derniers playoffs, Stephen Curry a passé plus de minutes en jeu (763) qu'Udonis Haslem au cours des... sept dernières années (666) ! C'est dire. Le vétéran tournait à 2,5 points et 1,9 rebond en 2022. Il ne devrait jouer quelques bouts de matches en 2023. Mais bon, keep getting these checks !

Udonis Haslem repousse sa retraite et va jouer une 20e saison en NBA avec Miami