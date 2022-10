Le Mans était invaincu depuis le début de la saison en Betlic Elite. Il a fallu que Victor Wembanyama et les Mets se rendent en Sarthe pour mettre fin à la série mancelle de 4 victoires consécutives. Difficile de ne pas parler, à nouveau, de l'excellente performance du prodige français, qui a contribué à emmener son équipe en prolongation. Les Manceaux menaient de 10 points à la mi-temps grâce notamment à Matt Morgan (34 pts), mais les efforts de Wembanyama et des siens leur ont permis de revenir et de prendre le dessus.

Sans surprise, les 24 points, 9 rebonds et 3 contres de Victor Wembanyama (+17 de différentiel) ont pesé lourd dans la balance, pour son premier match depuis le double showcase à Las Vegas où il a impressionné la planète entière. Quelques bons gros tomars, des shoots, de la défense... Il y a eu encore beaucoup de bonnes choses de la part du joueur de Boulogne-Levallois. Egalement des choses à améliorer, comme son adresse (8/19), mais l'impression laissée est encore très bonne.

🚧🦄 Les travaux de Victor Wembanyama face au Mans : 24 PTS

9 RBDS

8 FAUTES PROVOQUÉES

2 CONTRES

+17 (+/-)

20 D'ÉVAL#BetclicELITE #LNBTV @vicw_32 x @Metropolitans92 pic.twitter.com/4rHKRSluBx — LNB (@LNBofficiel) October 15, 2022

Victor Wembanyama, la plus grosse hype depuis LeBron James ?