Un coach champion NBA au chevet des Nets l’an prochain ?

Kevin Ollie a pris l'interim il y a quelques semaines à Brooklyn après le départ de Jacque Vaughn. Au vu de la fin de saison moribonde des Nets, l'ancien joueur NBA et coach de UConn ne semble pas parti pour être confirmé à plein temps la saison prochaine. Preuve que Sean Marks, le General Manager, a l'esprit tourné ailleurs l'information donnée ce weekend par Shams Charania de The Athletic. D'après l'insider, il y a trois finalistes pour le poste de head coach du côté de Brooklyn :

Jordi Fernandez , l'assistant de Mike Brown à Sacramento et sélectionneur du Canada

, l'assistant de Mike Brown à Sacramento et sélectionneur du Canada Kevin Young , l'assistant de Frank Vogel à Phoenix

, l'assistant de Frank Vogel à Phoenix Mike Budenholzer, l'ancien coach des Milwaukee Bucks, champion NBA en 2019 et remercié en fin de saison dernière

Si la présence des deux premiers dans cette shortlist n'a rien d'étonnant puisqu'ils sont cités à chaque fois qu'un poste se libère ces derniers mois, celui de Budenholzer l'est un peu plus. Absent du paysage médiatique depuis son départ de Milwaukee, le double Coach of the Year semble à nouveau prêt à s'occuper d'une équipe NBA et ce comeback de l'un des anciens protégés de Gregg Popovich redonnerait sans doute de l'espoir aux fans des Nets.