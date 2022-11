Un coloris Rosewood pour la Nike Air Penny 2

La Air Penny 2 de Nike est à n'en pas douter une des paire de sneakers les plus emblématique des 90s. Par son héritage bien sur, mais aussi et surtout par sa conception qui concentre toute une période sur un même modèle. Massive, montante, ultra robuste, avec une poche d'air bien visible sur l'arrière, utilisable tant que les parquets les plus cossus que les playgrounds les plus furieux.

En attendant le vrai retour des coloris OG (la collab avec Social Status nous en a donné une preview), la firme de Beaverton va lui offrir un coloris Rosewood, mêlant du gris sur l'imposante midsole, la languette et la air unit, du noir sur la semelle, et ce rose foncé sur le logo de la cheville, l'empiècement plastique du talon contenant le mini swoosh, et le liseré en tissu qui fait le tour du pied.

Simple et originale, cette Penny 2 devrait débarquer dans les semaines à venir.

Les images de la Nike Air Penny 2 Rosewood