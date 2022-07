Social Status et Nike s’allient autour d’une Penny 1 premium

Une superbe collab dénommée "Recess" entre le shop Social Status et Nike va enfin voir le jour, autour de la Penny 1 qui reste une vraie Madeleine de Proust dans le coeur des fans de la NBA du milieu des 90s. Dans un coloris Desert Sand (sable), le modèle signature d'un des plus grands "what if" de l'histoire du basketball se retrouve en version premium, avec un upper recouvert de cuir et nubuck, le tout posé sur une air unit noire assortie aux tags de la languette et du talon.

Le vrai apport est le scratch posé sur le swoosh et qui va permettre d'en changer selon ses envies, avec un pack de 5 virgules offert avec la paire, qui représentent différents sports comme le baseball, basketball, football, tennis, et golf. Des lacets supplémentaires et une box spéciale compléteront le package.

Cette Social Status x Nike Air Max Penny 1 Recess Desert Sand est annoncée pour le 15 juillet en édition limitée. A ne surtout pas manquer !

Les images de la Social Status x Nike Air Max Penny 1 Recess Desert Sand