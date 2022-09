Un duel entre Victor Wembanyama et son rival pour le 1st pick à Vegas ?

Les yeux seront rivés sur Victor Wembanyama cette saison. Le nouveau joueur des Metropolitans reste le favori pour être choisi en première position lors de la Draft 2023. Mais pour cela, il devra continuer de montrer tout son talent et espérer rester en bonne santé physiquement. D'autres prospects de haut niveau saisiront l'opportunité si elle se présente. C'est le cas de Scoot Henderson, l'arrière de la team Ignite en G-League.

Dans les dernières projections, Henderson est fréquemment envisagé comme un pick n°2 très crédible si Wembanyama est bien appelé en premier par Adam Silver dans 9 mois. Il y a de bonnes chances que les deux garçons, dont le profil de jeu est évidemment très différent, soient opposés une fois avant le grand jour.

D'après Rafael Barlowe, des discussions ont lieu en ce moment pour organiser un match d'exhibition début octobre entre Boulogne-Levallois et la Team Ignite à... Las Vegas. On ne sait pas encore si cette information est fondée, puisque les Metropolitans sont censés reprendre la Betlic Elite à partir du 22 septembre. Un déplacement à Las Vegas, aussi bien financièrement qu'en termes de calendrier, ne paraît pas si simple à organiser.

Dans l'idée, on est en tout cas très preneurs de voir Victor Wembanyama se frotter un peu à des joueurs qu'il retrouvera en NBA pour la saison 2023-2024 si tout va bien. Sidy Cissoko l'arrière français de 18 ans, fait lui partie de la Team Ignite cette saison et serait sans doute ravi de retrouver des compatriotes.

Sources: There are ongoing discussions of a friendly matchup to take place in early October in Las Vegas between Metropolitans 92 and the G League Ignite, featuring the top two projected picks in the 2023 NBA draft - Victor Wembanyama and Scoot Henderson.

— Rafael Barlowe (@Barlowe500) September 4, 2022