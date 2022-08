Les autres passions de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama fascine les dirigeants et les scouts du monde entier. Le Français, qui est passé de l'ASVEL aux Metropolitans pendant l'intersaison, est déjà présenté comme l'un des principaux talents de la draft 2023. Les médias s'intéressent donc attentivement à lui et ils n'ont pas raté l'occasion de le connaître un peu mieux à l'occasion d'une exhibition entre des jeunes joueurs européens et américains organisée à Nanterre hier soir. Le pivot tricolore était de passage et il s'est exprimé au micro de la télévision US. Il a notamment dévoilé ses autres passions.

Victor Wembanyama, the best basketball prospect in the world:

“I feel like I’m an artist on an off the court. I love thinking about a lot of things and working to get an art piece done … I love drawing. I love building legos. I love it. I love writing.”https://t.co/t9zbLMnwIn pic.twitter.com/YCkDMrAIye

