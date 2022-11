Un fan a racheté les bagues vendues par Lamar Odom quand il était fauché… et lui a rendu gratuitement

Il y a quelques belles histoires en NBA. Lamar Odom n'en a pas vécu tant que ça dans sa vie, jonchée de drames et de moments difficiles. Il a toutefois tenu à en raconter une, assez récente, dans son podcast "On the Lo". Pour bien la comprendre, il faut se souvenir qu'en 2015, l'ancien joueur des Lakers avait été placé dans le coma en 2015 après une overdose de cocaïne mélangée à de l'alcool. Odom avait failli y passer et sa convalescence avait été longue.

Au sortie de cela, notamment en raison du coût des soins médicaux reçus, il s'est retrouvé en grosse difficulté financière, comme il l'explique ici.

"Pour faire simple, je me suis retrouvé avec zéro dollar sur mon compte en banque peu de temps après être sorti du coma. J'ai paniqué et j'ai mis mes deux bagues de champion aux enchères (pour 36 600 et 78 000 dollars). Rien que d'en parler, ça me fait mal. Mais je l'ai fait et ça m'a un peu aidé à remonter la pente.

Par la suite, les Lakers m'ont aidé à avoir de bonnes places à la saison. J'y suis allé pour le premier match de la saison contre les Clippers en octobre. J'ai vu ce gars, appelons-le Franz, qui était souvent assis pas loin de nous. Il vient me voir et me dit : 'Lamar, j'ai acheté tes bagues'. Merde, c'était embarrassant. Finalement, il m'a dit de venir les récupérer chez lui. J'y suis allé et... il me les a données sans rien me demander en retour.

Je pense que cela montre à quel point les fans des Lakers sont sérieux avec ces choses-là".