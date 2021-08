Voilà un film que l'on a hâte de voir débarquer dans les salles ou les plateformes de diffusion. Dennis Rodman va faire l'objet d'un long-métrage sur un moment précis de sa vie et de sa carrière. Selon Deadline, la société Lionsgate vient d'acquérir les droits d'une histoire qui tournera autour des 48 heures durant lesquelles "The Worm" a quitté les Chicago Bulls pour une virée à Las Vegas.

La manière dont Nathan Kahane, le président de Lionsgate, évoque le projet, donne sacrément envie.

"Il n'y a qu'un seul Dennis Rodman. En 1998, personne d'autre sur terre n'était plus fun et dangereux que lui dans le contexte d'une fête. Et pourtant, ça ne décrit même pas à moitié la personne qu'il est. Ce film vous embarquera dans la virée inoubliable du mythe, de la légende et de l'homme qu'est Dennis Rodman, au-delà de tout ce que vous pensez savoir de lui. Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec Dennis sur ce projet. Sa carrière incroyable et sa vie vont permettre de faire naître un film hilarant, mais complètement humain et émouvant".

Le pitch de départ est déjà connu. Le film tournera autour d'un jeune assistant GM envoyé en mission pour suivre Rodman. Les deux hommes vont s'entraider mutuellement.

Il y aura évidemment un côté très romancé à l'histoire, puisqu'il n'est même pas certain que Rodman lui-même se souvienne parfaitement de ces 48 heures qui lui ont permis de décompresser - doux euphémisme - après une période où il s'était montré irréprochable pour aider Michael Jordan à porter l'équipe en l'absence de Scottie Pippen.

Les acteurs n'ont pas encore été castés, mais on a également hâte de voir qui sera choisi pour incarner l'un des personnages les plus complexes et divertissants de l'histoire de la NBA et du sport américain.

