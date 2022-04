Il fallait être fou ou prophète pour imaginer les Lakers hors des playoffs en début de saison. Un homme l'a fait et son banquier est content.

Même en imaginant qu'ils ne gagneraient pas le titre, il fallait quand même être sacrément couillu pour annoncer que les Los Angeles Lakers ne feraient pas les playoffs cette saison. Encore plus si au lieu de l'annoncer à ses potes dans un group chat, la personne l'a fait auprès d'un bookmaker à Las Vegas.

C'est l'histoire d'un type, évidemment anonyme, qui vient de gagner 160 000 dollars après avoir misé sur le fiasco des Lakers en septembre 2021, au détriment de toute logique, mais avec une intuition prophétique.

Selon BetMGM, ce parieur a envoyé 10 000 dollars sur ce pari, en étant persuadé que LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, Carmelo Anthony et leurs coéquipiers ne finiraient ni dans le top 6, ni ne sortiraient victorieux du play-in tournament. Imaginait-il seulement qu'il n'aurait même pas à stresser lors d'un barrage puisque les Californiens n'ont même pas accompli la tâche minimum de finir dans les 10 premiers de la Conférence Ouest alors qu'il reste encore trois matches à jouer ?

On lui souhaite de bien profiter de la somme acquise grâce aux malheurs et aux contreperformances d'une équipe qui incarne l'un des plus gros fails de l'histoire moderne en NBA.

