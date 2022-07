Les propriétaires des franchises NBA ne supportent plus de voir leurs stars demander des trades et leur mettre la pression comme Kevin Durant à Brookyn. Et si un lockout survenait en 2023 ?

La situation autour de Kevin Durant ne semble pas près de bouger. Et pour cause, le prix demandé par les Brooklyn Nets est, fort logiquement, très élevé, pour ne pas dire dissuasif. On a déjà évoqué le fait que le dossier KD bloquait en partie le reste du marché, tant les équipes craignent de passer à côté de l'opportunité de le recruter si la position des Nets venait à changer. Le front office de Brooklyn est, pour sa part, en train de gérer assez tranquillement la situation. Au lieu de paniquer et d'accepter les premières offres venues pour solder l'ère KD/Kyrie, Sean Marks prend son temps et a même une tactique qui paraît de plus en plus évidente.

Comme le confirme le New York Post, le General Manager de la franchise n'a probablement aucune intention véritable de se séparer de Kevin Durant. Pour ne pas partir au clash avec la star, il a accepté sa requête d'être tradé, ou tout du moins d'explorer le marché pour lui permettre de partir. En réalité, Marks serait déterminé à le conserver et à se montrer inflexible pour faire comprendre au double MVP des Finales que son intérêt est de rester à Brooklyn puisque personne ne peut proposer une contrepartie assez forte. Il reste deux mois et demi avant le début de la saison et rien ne presse sur ce front.

Peut-être que Kevin Durant peut, d'ici là, revoir ses plans ou estimer que l'équipe construite autour de lui, notamment avec Ben Simmons et Kyrie Irving si celui-ci n'a pas été échangé non plus, est assez compétitive pour jouer le titre.

Un lockout à l'été 2023 ?

Du côté des propriétaires de la ligue, le cas Kevin Durant fait pas mal cogiter. Les joueurs, comme les proprios, peuvent décider dès la fin de la saison prochaine, de se désengager du CBA (Collective Bargaining Agreement) actuel et se diriger vers un lockout si leurs positions sont trop éloignées. Selon le Post, les propriétaires ont très envie de reprendre un peu la main sur certains aspects d'une ligue que l'on sait de plus en plus tenue par les joueurs et leur envie de contrôler leur destin.

On ne sait pas quelles seront exactement leurs requêtes à ce sujet, mais les dernières saisons ont vu plusieurs stars comme James Harden, Ben Simmons ou KD réclamer des trades alors qu'ils jouissaient d'un contrat encore long et fructueux. Il est probable que le board de la NBA souhaite éviter ces situations et s'assurer que des joueurs ne puissent pas cesser de jouer ou mettre une pression telle qu'un trade devient inévitable. Il faudra suivre ça de très près une fois la saison NBA 2022-2023 terminée.

