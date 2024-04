Trois Kobe Protro pour célébrer le dernier match du Black Mamba

Le 13 avril restera à jamais gravé dans la mémoire des amoureux de basketball et de Kobe Bryant : ce soir là en 2016, contre le Jazz d'Utah et pour son dernier match, la légende des Lakers claque 60 points pour l'éternité.

8 ans plus tard, Nike relance trois modèles sur le concept Protro qui retracent trois grandes périodes de la vie de Kobe : l'enfance en Italie avec une Kobe 6 "Italian Camo" que nous vous avions présenté il y a quelques temps, l'adolescence à Philadelphie avec une superbe Kobe 4 "Philly" bleue rouge et blanche, et enfin la très recherchée Kobe 8 "Venice Beach" aux couleurs très californiennes qui symbolisent les teintes que l'on trouve sur place aux divers moments de la journée.

De quoi rendre le plus beau des hommages au Black Mamba, et vous offrir le 13 avril un morceau d'histoire. Alors ok, comme toujours avec ce type de modèles, il faut passer par des raffles et autres tirages au sort incertains et agaçants, mais cela vaut vraiment le coup d'essayer, au moins pour cette fois !

Les images du pack Kobe Protro "Final Game"