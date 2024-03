La Kobe 6 Protro Italian Camo confirmée pour le 13 avril

La Kobe 6 a beaucoup fait saliver de monde fin 2023 avec le coloris Reverse Grinch, et a laissé énormément de fans sur le carreau. Une petite séance de rattrapage pourrait permettre aux déçus de l'hiver de se refaire une santé printanière avec un nouveau coloris dénommé Italian Camo.

Vous l'aurez deviné, Nike retourne aux racines européennes de Kobe Bryant et reprend un imprimé camouflage spécifique à l'armée italienne, pays où il a passé un partie de son enfance.

Le swoosh rouge vient trancher avec ce mélange de vert khaki et de noir, et se retrouve également sur le logo de la languette et la signature du joueur sur le talon. La semelle Protro est bien présente pour apporter une technologie plus moderne à ce modèle tant prisé des ballers du monde entier.

Alors ok ce sera toujours aussi difficile de mettre la main dessus, mais le 13 avril prochain ne perdez pas une seconde pour vous offrir cette superbe version.

Les images de la Nike Kobe 6 Protro Italian Camo