On parle logiquement souvent des qualités uniques de Victor Wembanyama pour un joueur de sa taille et on les voit déjà en action depuis le début de la pré-saison. Mais il y a aussi une composante du jeu du prodige français que l'on évoque un peu moins : la volonté de faire le spectacle. Lors de la victoire des San Antonio Spurs contre les Houston Rockets cette nuit, "Wemby" a gratifié le public texan - en plus d'une copie à 15 points, 6 rebonds et 2 contres en 21 minutes - de deux actions étonnantes et qui tournent sur les réseaux.

D'abord, ce petit pont sur Reggie Bullock pour se défaire de la pression de l'ancien joueur des Mavs. En général, ce sont plutôt les joueurs plus petits, comme Trae Young, qui tentent des gestes de ce genre pour surprendre des adversaires plus grands. Victor Wembanyama aimant bien bouleverser un peu les choses, voilà ce que ça donne.

Face aux Rockets, Wembanyama et les Spurs envoient le bon message

Invité à commenter ce geste après le match, le Français a confirmé sa volonté d'expérimentation dans des propos recueillis par notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche.

« Je pense que c’est un move efficace. Je le visualise depuis des semaines et j’attendais l’occasion de l’essayer. Je ne veux pas me limiter à ce qui a déjà été fait — ça a déjà été fait, mais je ne veux pas me limiter à ce qui est conventionnel. Je veux étendre mon jeu autant que possible. Je pense que c’était une bonne action, un move efficace. »

Quant à Gregg Popovich, il a clairement eu quelques réminiscences de l'un de ses plus fiers soldats, Manu Ginobili, célèbre pour ses arabesques et ses facéties sur le parquet. Grâce à l'Argentin, il est probable que Victor Wembanyama prenne un peu moins la foudre.

« Oui, il a un peu [de Manu Ginobili]. Vous remarquerez que je n’ai rien dit, parce que Manu m’a appris ça. »

Victor l'a confirmé dans le même temps : "El Manu" vient souvent voir les Spurs à l'entraînement et sa présence n'est pas étrangère à la volonté de créativité de la part du Français.

Dans un registre différent, l'ancien joueur de Boulogne-Levallois a aussi montré qu'il était capable de délivrer des passes dans des positions assez improbables. Jugez plutôt ce sauvetage conclu par une passe à l'aveugle pour Devin Vassell.

Cmon. This no-look pass from Victor Wembanyama is absolutely mind-blowing. He’s falling out of bounds, and puts it on the money to Devin Vassell.

Earlier, Wemby dribbled through a defender’s legs in transition.

How is the 2nd-tallest player in the NBA doing this….at 19?! 🤯🤯 pic.twitter.com/EgUMwHSrB0

— Nate Ryan (@nateryansports) October 19, 2023