Une Jordan Luka 2 Nebula pour la fin du mois de juillet

Révélée parmi les cinq coloris originaires de la Luka 2, la version Nebula verra le jour à la fin du mois. Calée sur la Air Jordan 35 PE du même nom qui était si appréciée par le joueur, la silhouette va reprendre le concept très populaire du Tie Dye sur les empiècements de cuir brillants qui entourent tout le pied.

Avec ses reflets orange, rose et violet, que l'on retrouve également sur la semelle, et ses accents orangés sur l'IsoPlate, et ses quelques touches de noir sur le Jumpman, le logo Luka et les inscriptions du talon, le modèle est une combinaison parfaite pour l'été, histoire de briller sur et en dehors des terrains.

Sortie confirmée pour le 27 juillet prochain. A vous de jouer.

Les images de la Jordan Luka 2 Nebula