La Jordan Luka 2 se met à l’heure du Quai 54

Après avoir révélé des Jordan 1 et 2 low, les organisateurs du Quai 54 nous dévoilent le volet performance de la collection sneakers 2023. Sans surprise, nous retrouvons une très belle Jordan Luka 2 qui devrait être un des banger de la saison prochaine.

Plus haute que sa grande soeur, cette Luka 2 nous fait un peu penser à une Jordan 14, dans le shape et les petits renforts de l'extérieur du pied. Le mélange de cuir et tissu est bien réparti pour une durabilité et une robustesse que l'on imagine déjà solides. Niveau coloris, le thème du panafricanisme choisi pour le 20ème anniversaire du tournoi est bien respecté, avec le monogramme XX placé tout autour du pied, et les empiècements plastique en vert et rouge.

Le logo du Quai est placé sur la languette gauche, faisant face à celui de la star de Dallas sur le pied droit. A noter également le petit 23 sur le talon et le Jumpman sur la midsole bien épaisse.

La sortie de cette Luka 2 est calée pour le 23 juin prochain.

Les images de la Jordan Luka 2 Quai 54