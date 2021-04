Une légende des Knicks tacle Kristaps Porzingis et ce qu’il est devenu

Earl Monroe a l'air un peu sceptique sur les réelles capacités de Kristaps Porzingis, dont le statut a changé entre New York et Dallas.

Les New York Knicks marchent très bien cette saison et il n'en fallait pas plus pour que les fans et les glorieux anciens prennent la confiance. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Earl Monroe, alias "The Pearl", est une légende des Knicks (ils ont retiré son numéro 15) et un membre du Hall of Fame. Il suit bien évidemment la franchise de son coeur au quotidien et a supporté des saisons et des moments compliqués en tant que fan. La période où Kristaps Porzingis semblait être le nouvel espoir des Knicks, avant de demander son départ, lui est visiblement restée en travers de la gorge et il a gardé une certaine amertume envers le Letton, aujourd'hui aux Dallas Mavericks.

"C'est moi ou Kristaps Porzingis est passé de franchise player avec les Knicks à big man fonctionnel avec des skills chez les Mavs ?", a tweeté Monroe.

Kristaps Porzingis, les Mavs encore agacés par les rumeurs

Earl Monroe semble sous-entendre que Porzingis a été surcoté lors de son passage à New York et a trouvé un rôle plus conforme à ses qualités à Dallas. Les fans des Mavs et de "KP" se sont évidemment rués dans les commentaires pour expliquer que le Balte était une star qui tournait à 20 points et 9 rebonds de moyenne et un parfait complément à Luka Doncic.

On verra ce qu'il en est lorsque les Mavs seront en playoffs ou dans le play-in tournament. L'association entre Doncic et Porzingis n'a pas encore pu être testée dans des matches à très fort enjeu.

Rappelons qu'à l'époque, les Knicks avaient envoyé Kristaps Porzingis à Dallas contre Dennis Smith Jr et deux futurs premiers tours de Draft. Quoi qu'on pense de la valeur de Kristaps Porzingis à l'heure actuelle, ça reste quand même très, très léger comme contrepartie... Heureusement, la reconstruction est prometteuse chez les Knicks, où le front office et le coaching staff commencent à montrer des choses intéressantes et une vraie direction.