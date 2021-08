Jazz : Fin des rumeurs autour de Joe Ingles et Bojan Bogdanovic ?

La saison passée laisse un goût amer au Utah Jazz. La franchise a terminé en tête de la Conférence Ouest pour finalement se faire éliminer au second tour des playoffs par des Los Angeles Clippers pourtant privés de Kawhi Leonard sur la fin de la série. Les dirigeants avaient un choix à faire : doubler la mise avec le même groupe ou entamer une transition en ajustant l’effectif.

Ils ont logiquement choisi de donner une nouvelle chance à ce groupe. Rudy Gay, Hassan Whiteside et Eric Paschall sont les nouvelles têtes à Salt Lake City. Mais les cadres de l’équipe sont tous restés. Du coup, le Jazz s’apprête à payer une addition très, très salée : au moins 39 millions de taxe.

Malgré ça, la franchise ne compte pas dégraisser en cours de saison. Ce qui signifie qu’elle ne cherchera certainement pas à se séparer de Joe Ingles et/ou Bojan Bogdanovic et/ou Royce O’Neale. Trois joueurs importants de la rotation mais respectivement payés 13, 18 et 9 millions de dollars.

Le Jazz choisit donc de payer une blinde pour un effectif qui n’est probablement pas armé pour jouer le titre… mais on ne va pas se plaindre. On apprécie la démarche finalement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Sur une blessure, un alignement des astres, etc. Au moins, l’organisation a le mérite de mettre toutes ses chances de son côté. Et tant pis si ça ne paye pas. Enfin si, ça payera. Mais dans les caisses de la NBA.

