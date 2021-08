Le Utah Jazz a procédé à l'une des rares signatures de la nuit durant la free agency. La franchise de Salt Lake City, qui a envoyé Derrick Favors à Oklahoma City, cherchait un intérieur capable de faire souffler Rudy Gobert de temps à autre. Quand on pense au Jazz, on pense à des fondamentaux tactiques et de l'intelligence de jeu. Pas vraiment à Hassan Whiteside, plus un joueur de stats qu'un basketteur vraiment impactant.

Utah a pourtant décidé d'essayer de relancer l'ancien intérieur du Miami Heat. Avec un contrat d'un an, Whiteside sera l'un des remplaçants de Gobert et sans doute son back-up n°1 à l'instant "t'.

A Portland puis Sacramento, Hassan Whiteside a déçu, lui qui avait signé un contrat colossal avec le Heat pour finalement sortir de la rotation et être tradé en 2019. Erik Spoelstra déplorait souvent le placement erratique et les absences de celui qui reste un excellent contreur et coureur. Quin Snyder va tenter d'utiliser au mieux les qualités de l'intéressé et pourquoi pas redonner un peu de consistance à sa carrière.

A Sacramento, Whiteside a disputé 36 matches la saison dernière pour 8 points et 6 rebonds de moyenne.

