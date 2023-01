Dans une interview accordé à SI, Hakeem Olajuwon a assez clairement pris parti pour Nikola Jokic dans une hypothétique comparaison de niveau avec Joel Embiid. "Dream" a expliqué :

"Joel a tous les moves, mais c'est différent de savoir s'en servir. Pourquoi est-ce qu'il shoote autant à trois points ? [...] Shooter à trois points, c'est faire le choix de la facilité. [...] Jokic ? Son tir, ses feintes, elles sont très difficiles à lire parfois. On n'arrive pas à savoir ce qui est de l'ordre de la feinte et ce qui est réel. Il a tous les tours de passe-passe. Il est l'élu".

Mis au courant des propos de celui qu'il a toujours considéré comme un modèle, Joel Embiid a clairement été vexé.

"C'est drôle comme de nos jours on entend ces anciens qui ne parlent que de jeu au poste et te disent que tu dois y passer du temps, tout ça. On ne peut plus gagner en NBA de cette manière. On n'est plus dans les foutues années 80 ou 90 comme avant. Donc je pense qu'ils ne doivent pas avoir beaucoup de QI basket pour dire ça".