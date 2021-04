Victor Oladipo : des débuts réussis à Miami et une belle déclaration d’amour

Il ne s'agit pas d'un secret, Victor Oladipo voulait rejoindre le Miami Heat depuis plusieurs mois. Avant même de passer des Indiana Pacers aux Houston Rockets, l'arrière avait déjà affiché sa préférence pour la franchise floridienne.

Finalement, lors de la deadline des trades, il a donc été envoyé au Heat. Pour son plus grand plaisir. La nuit dernière, l'ancien du Orlando Magic a ainsi réalisé ses débuts avec Miami : 6 points et 5 passes décisives en 23 minutes lors de la victoire contre les Golden State Warriors (116-109).

Et à cette occasion, Oladipo a clamé son amour pour la culture du Heat.

"Ici, on ressent une culture. Il s'agit même d'une façon de vivre. C'est jouer pour une entité plus grande que toi. On parle d'un sacrifice, c'est la victoire à son niveau ultime. Je suis habitué à ça. De cette façon là je peux m'épanouir.

Je pense que ça va m'aider pour devenir un meilleur joueur, une meilleure personne et aussi m'aider à soutenir cette équipe afin de gagner.

Je ressens vraiment un truc spécial ici. Je suis extrêmement reconnaissant de faire partie de ce groupe", a ainsi assuré Victor Oladipo pour l'AP.