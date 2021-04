Une séquence entre Victor Oladipo et Stephen Curry a marqué les esprits lors du match entre Miami et Golden State. Pour ceux qui l'avaient oublié : Dipo est un méchant défenseur.

Avant de devenir un All-Star et un two-way player respecté en NBA, Victor Oladipo a d'abord eu l'étiquette de spécialiste défensif. On ne savait pas vraiment si l'ancien Hoosier d'Indiana parviendrait à être un gros scoreur en NBA. Son comeback dans l'Indiana, chez les Pacers, lui a permis de montrer toute l'étendue de son talent dans une équipe compétitive. Ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui capable de tourner à 20 points de moyenne sur une saison qu'Oladipo renie ses qualités défensives. Et si, justement, c'était davantage dans ce registre qu'il s'avérait précieux pour le Miami Heat, sa nouvelle équipe ?

Pour ses débuts avec la franchise floridienne la nuit dernière contre les Golden State Warriors, c'est sur une séquence de verrouillage à l'ancienne qu'il a marqué les esprits. Au-delà de sa copie honnête (6 points, 5 passes, 3 rebonds et 2 interceptions en 23 minutes), Victor Oladipo a passé quelques minutes à tenter de limiter l'impact de Stephen Curry, l'une des missions les moins amusantes pour un joueur en NBA... Si Curry a fait son match avec 36 points et 11 passes, il a clairement cogité lorsque "Dipo" s'est mis sur son dos.

Victor Oladipo : des débuts réussis à Miami et une belle déclaration d'amour

Cette chasse à l'homme en début de 3e quart-temps a permis de rappeler à tout le monde qu'Oladipo n'était pas un défenseur lambda, mais bien un garde du corps d'élite lorsqu'il l'a décidé. On peut le voir tenir Curry jusqu'à le pousser hors des limites du terrain. Et le double MVP est ressorti de la séquence avec le visage mi-amusé, mi agacé...

Steph could only laugh after Dipo locked him up 😂 pic.twitter.com/jbDyhpzBu2 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2021

Une fois que Victor Oladipo aura trouvé son rythme et ses repères, le Heat sera capable d'aligner un backcourt probablement sans égal sur le plan défensif en NBA. Jimmy Butler, qui a lui aussi d'abord fait son beurre en tant que chien de garde avec Chicago à l'époque, est évidemment lui aussi capable de proposer un cocktail two-way à un niveau encore supérieur. Attention à ne pas négliger Miami comme la saison dernière lors des playoffs...