Victor Wembanyama a accordé un entretien à L'Equipe. On en sait un peu plus sur l'approche mentale du plus grand prospect de l'histoire du basket français.

Victor Wembanyama devrait fêter sa première sélection ce jeudi (18h30) avec l'équipe de France contre la Lituanie. Avant cela, le prodige des Metropolitans a accordé une interview à L'Equipe, dans laquelle il continue de se livrer petit à petit pour permettre aux gens de mieux le cerner, lui le jeune homme réservé.

Le très probable n°1 de la Draft 2023 en NBA a notamment montré son visage de compétiteur en évoquant la finale du Mondial U19 perdue en 2021 avec les Bleus contre Team USA et Chet Holmgren.

"Cette défaite, j'y ai pensé tous les jours depuis le 11 juillet 2021. Je n'avais jamais été aussi impliqué dans une équipe, une compétition. Quand tout s'écroule en un instant alors que tu touches ton rêve du doigt, c'est dur. Rien que d'y repenser, ma mâchoire se serre. C'est un regret, une case pas comblée à l'intérieur de moi que je dois réparer. Perdre peut me rendre un peu fou et provoque un bouillonnement, un instinct que je ne peux laisser s'exprimer librement parce qu'il faut rester civilisé (il rit). J'ai besoin de gagner. J'ai obtenu beaucoup de trophées individuels chez les jeunes. C'est bien, mais je ne peux pas me sentir accompli, être fier, si mon équipe perd. Parce que, simplement, je n'aime pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de moi. Mais alors pas du tout".

On apprend aussi dans cette interview que l'on vous recommande, que Victor Wembanyama observe plus particulièrement Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, qu'il préfère lire que regarder des écrans, que sa vie n'a pas changé depuis que LeBron James et les autres stars de la ligue l'ont couvert d'éloges, ou encore qu'il ne veut pas que l'on dise simplement qu'il a des qualités d'arrière et aimerait évoluer "à tous les postes".

