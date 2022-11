Victor Wembanyama avec les Bleus : défendre plutôt que dominer

Victor Wembanyama devrait faire ses débuts en équipe de France vendredi, lors du premier des deux matches des éliminatoires du Mondial 2023, face à la Lituanie. Le probable n°1 de la prochaine Draft est passé devant les médias lors du rassemblement de ce mardi à Nanterre, pour évoquer son rôle et ce qu'il pense amener aux finalistes du dernier EuroBasket.

"Je vais essayer de bien m'inclure dans le projet, de m'adapter au mieux pour essayer d'apporter deux victoire et d'amener de la fraîcheur, de la présence sur le terrain. En équipe de France, en FIBA et à tous les niveaux, ça commence par la défense, donc je vais essayer d'apporter cette énergie", a expliqué Wembanyama dans des propos rapportés par L'Equipe.

Dominant en Betclic Elite avec Boulogne-Levallois, le Francilien n'entend pas débarquer en star dans le groupe tricolore et tout casser immédiatement. On sent que l'approche est humble, prudente et respectueuse même si la plupart des cadres du groupe de Vincent Collet sont retenus en NBA.

"Il faut d'abord s'adapter et connaître ce niveau senior FIBA. Avant de commencer la saison avec Boulogne, je ne me disais pas : il faut que je domine. Il fallait apprendre à jouer ensemble dans l'équipe et le premier objectif reste de gagner, peu importe la manière. Je vais essayer de reproduire ça en équipe de France, vu que ça se passe plutôt bien à Boulogne-Levallois. Au-delà des résultats individuels, c'est le projet collectif qui marche", a prévenu Wembanyama.

Victor Wembanyama, 18 ans, devrait avoir du temps de jeu chez les Bleus dès vendredi (18h30) sous les ordres de celui qui est aussi son coach en club, Vincent Collet. Lors de sa dernière sortie, le prodige français a largement contribué au succès des Mets face à Limoges avec 33 points (record en carrière), 12 rebonds et 4 passes décisives, à 10/17 au tir, dont 3/8 à trois points.

Victor Wembanyama et les Metropolitans piétinent Limoges