Victor Wembanyama, une grosse claquette pour la gagne contre l’ASVEL

Même quand il est mis en difficultés, Victor Wembanyama trouve le moyen de s'illustrer. Le prodige du basket français a sorti l'une de ses plus mauvaises performances statistiques - 15 points, 9 rebonds et 5 blocks, c'est dire ! - mais Boulogne-Levallois a tout de même battu l'ASVEL, triple champion de France en titre, hier soir (84-83). Les Franciliens se sont imposés sur le fil grâce justement à un panier décisif de leur géant. Et quel panier ! Le futur premier choix de la draft a arraché le cercle sur cette claquette dunk pour la gagne à 3 secondes du buzzer.

Victor Wembanyama a été gêné par des fautes et il a manqué d'adresse (4 sur 12 dont 0 sur 4 à trois-points) mais il a su provoquer des fautes tout en ayant un impact en défense. Et au final, c'est lui qui a eu le dernier mot contre son ancien club.

Wembanyama Race : on en est où à mi-saison ?