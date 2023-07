Victor Wembanyama veut se faire bouger par Gregg Popovich

Pour de nombreux observateurs, Victor Wembanyama ne pouvait pas espérer un meilleur environnement que les San Antonio Spurs pour ses grands débuts en NBA. Dans le Texas, l'intérieur va ainsi se développer sous les ordres de Gregg Popovich.

Et le Français attend bien évidemment beaucoup de sa relation avec le coach des Spurs. Avec une envie de créer un lien fort avec son entraîneur, le #1 pick de la Draft NBA 2023 souhaite un rapport honnête avec l'ex-sélectionneur de Team USA.

Quitte à se faire bousculer de temps en temps.

"La relation dont j'ai envie avec le coach Popovich ? Une relation honnête. J'ai eu des entraîneurs qui ne me disaient pas toujours la vérité. Et je détestais cela. Je suis certain que lorsque je vais avoir la chance d'être entraîné par coach Popovich, il ne mentira pas à ses joueurs.

Il dit la vérité. Parfois, c'est dur, c'est difficile, mais c'est ce que je veux", a assuré Victor Wembanyama pour NBA TV.

Effectivement, Gregg Popovich n'est pas du genre à prendre des gants pour lâcher ses vérités. Et Victor Wembanyama peut s'attendre à une franchise totale de la part de son coach. A lui d'en profiter pour progresser.

