Victor Wembanyama vs LeBron James : le choc des générations

Pour la première fois de sa vie, Victor Wembanyama croisera la route de LeBron James ce mercredi. Les Spurs recevront les Lakers à deux reprises cette semaine, mercredi et vendredi. Un choc des générations se prépare entre deux premiers choix de la Draft, deux « élus », séparés par deux décennies.

« C’est un match un peu plus important que les autres, admet Victor Wembanyama. C’est une icône, quelqu’un que l’on voit tout le temps à la télévision quand on est enfant. Ce sera encore plus spécial (que d’habitude). »

James en 2003, Wembanyama en 2023 : la croisée des destins

Les deux athlètes n’ont jamais échangé plus qu’une poignée de main avant un match de présaison des Lakers, à Las Vegas, en octobre 2022. Mais leur lien est indéniable.

Un statut unique les unit : au XXIe siècle, aucun joueur n’a suscité des attentes aussi élevées dès son arrivée en NBA. Aucun joueur n’a dû porter un fardeau plus lourd non plus. James était « le Chosen One », celui qui était destiné à régner sur le monde du basket. On attend maintenant de Wembanyama, « l’alien », qu’il élargisse ses horizons.

« Lorsque LeBron est arrivé en NBA, c’était l’ère des joueurs de lycée qui rejoignaient la ligue. Il était le meilleur parmi eux. Aujourd’hui, nous sommes dans l’ère où les joueurs internationaux sont au sommet, et Victor est le plus grand prospect international qui ait jamais rejoint la NBA », nous expliquait Brian Windhorst, qui a suivi le natif d’Akron au lycée et pendant la majorité de sa carrière, croisé après le match de présaison entre San Antonio et Oklahoma City du 9 octobre.

Les deux joueurs ont également connu des débuts marqués par l’adversité. Les Spurs, dernier au classement de la Conférence Ouest, affichent un bilan de trois victoires contre 29 défaites. Les Cavaliers, pour leur part, avaient encouru 16 défaites lors de leurs 22 premières rencontres.

Bien sûr, il y a des différences importantes entre l’ailier des Lakers et l’intérieur des Spurs. Origines, poste et physique, entre autres… Beaucoup les séparent. « Pour LeBron, il s’agissait de laisser la technique rattraper son corps. Pour Victor, il s’agit de laisser le corps rattraper sa technique », faisait observer Windhorst. Mais ces deux chemins convergent vers la même destination : la postérité.

Victor Wembanyama : « C’est quelqu’un dont je pourrais apprendre »

Le « King » a adoubé Victor Wembanyama bien avant son arrivée en NBA. Il lui a donné le surnom « l’alien », qui lui est resté depuis. « Tout le monde parle des licornes ces derniers temps, mais lui, c’est plutôt un alien, avait affirmé LeBron James après leur courte rencontre. Personne n’a jamais vu quelqu’un [comme lui]. »

LeBron on Victor Wembanyama: "Everybody's been a unicorn over the last few years, but he's more like an alien ... He's for sure a generational talent." (via @SpectrumSN) pic.twitter.com/wWxl0lfkZh — Dime (@DimeUPROXX) October 6, 2022

« Je pense qu’il devait être le premier à m’appeler comme ça », se rappelle effectivement le Français. Ce dernier ne cache pas sa hâte de se mesurer au meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, et peut-être même d’apprendre de lui.

« Si j’ai hâte d’échanger avec lui ? Bien sûr ! C’est quelqu’un qui doit avoir beaucoup de bons conseils, beaucoup de connaissances, probablement plus que de tous les joueurs de cette ligue, souligne Wembanyama. C’est quelqu’un dont je pourrais apprendre des choses. »

Si les deux athlètes sont sur la même voie, l’un est déjà arrivé à destination, alors que l’autre n’a pas encore amorcé son périple. Le natif du Chesnay est destiné à succéder à LeBron James et à devenir le nouveau visage de la NBA. Toutefois, le passage de relais — s’il se produit un jour — prendra du temps.

Pour l’instant, leur rencontre est surtout un rituel de passage pour le rookie des Spurs. Mais si Victor accomplit la destinée qui lui est attribuée, il acquerra une envergure historique.

