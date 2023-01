Dans L'Equipe du jour, on apprend de quelle manière s'est opérée l'arrivée de Victor Wembanyama chez les Mets. Notamment ce que ça a changé pour Vincent Collet.

Les Metropolitans de Boulogne-Levallois bénissent le jour où Victor Wembanyama et ses représentants leur ont annoncé qu'ils avaient choisi leur club pour la dernière saison en France du jeune intérieur. Depuis, les retombées médiatiques, économiques et sportives ont été incroyables. Le processus qui a conduit le futur n°1 de la Draft 2023 chez les Mets, alors qu'il jouait pour l'ASVEL, est narré dans un article de Yann Ohnona paru ce jour dans L'Equipe.

On y apprend notamment que Vincent Collet, le coach de Boulogne-Levallois et de l'équipe de France, était sur le départ au moment où la venue de Victor Wembanyama lui a été annoncée.

"On n'avait même pas pensé à se renseigner. C'était le 24 juin, premier jour du rassemblement des Bleus. J'avais annoncé au club le mercredi que je partais. Je reçois un appel de Bouna N'Diaye, qui me dit avoir tenu une réunion avec Victor et sa famille, dont il serait ressorti la volonté que Victor vienne avec moi aux Metropolitans. Le samedi, je passe une heure au téléphone avec le joueur. Cela m'a convaincu. L'opportunité était double : travailler avec le plus gros prospect de tous les temps du basket français, ça ne se refuse pas. En considérant aussi mon travail en sélection, cela représentait un gain de temps pour son intégration en bleu", raconte Collet dans les colonnes du quotidien.

Le Paris Basket a un temps été dans la considération, mais a échoué face au voisin des Hauts-de-Seine. L'ASVEL, pour sa part, n'était pas en mesure d'offrir à Wembanyama les mêmes conditions sportives et médiatiques que les Mets, notamment en ce qui concerne la construction de l'effectif et la tournée à Las Vegas pour le showcase qui a permis à l'intéressé de séduire encore plus l'Amérique.

