La très légère méforme de Victor Wembanyama sur le plan de l'adresse - il reste extrêmement influent et déterminant en dehors de ça - ne refroidit absolument personne en NBA. Certains sont même déjà en train de porter aux nues le jeune talent français, attendu comme le 1st pick de la Draft 2023 dans des proportions déraisonnables...

Dans un article paru sur Forbes où le journaliste Adam Zagoria a interrogé des acteurs de la NBA, un agent avec plusieurs clients dans la ligue a ainsi déclaré :

"S'il ne se blesse pas, Victor Wembanyama sera le plus grand joueur de tous les temps. Il est déjà le meilleur joueur d'un championnat où le niveau des joueurs qu'il affronte est celui des meilleurs du niveau universitaire et est même tout proche de celui des joueurs NBA. Il domine. Nettement".

On ne dit pas que cette prophétie est impossible. Loin de là. Mais ce n'est ni souhaitable, ni judicieux de mettre une telle pression et un tel objectif à un joueur qui dispute sa vraie première saison comme titulaire chez les pros et n'a pas encore posé le pied en NBA. Sur le potentiel, Wembanyama défie l'entendement et tout ce que l'on a pu voir avant lui à cet âge, si ce n'est peut-être Luka Doncic dans un passé récent. Dans les faits, on sera déjà ravis s'il vit effectivement des premières années aux Etats-Unis sans blessure et est en mesure d'enchaîner les saisons à haut niveau.

A partir de là, on pourra dire que le ciel est la limite.

Avec les Metropolitans depuis le début de la saison, Victor Wembanyama tourne à 22.9 points, 9.6 rebonds et 3 contres à 57%, avec de vraies chances d'être élu MVP du championnat.

