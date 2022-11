En signant à Boulogne-Levallois, Victor Wembanyama avait pour mission de montrer qu'il pouvait être fiable sur une saison entière au niveau professionnel, tout en rendant les Mets compétitifs, avant de se jeter dans le grand bain de la NBA. Le club des Hauts-de-Seine n'a joué que 9 matches pour le moment, mais la tâche individuelle et collective du prodige français est se déroule encore mieux qu'espéré.

Samedi, les Mets ont remporté leur 8e victoire consécutive, pour consolider leur place de co-leaders de Betclic Elite avec Cholet. C'est Nancy qui a cette fois pris de plein fouet (92-78) le phénomène Wembanyama. Le futur n°1 de Draft ne joue pas tout seul, fort heureusement, mais il est difficile de ne pas lui imputer une grosse partie des succès de son équipe. Dimanche encore, l'intérieur de 18 ans a épaté et posé son empreinte sur cette saison.

Victor Wembanyama a enchaîné une troisième sortie de suite à 30 points ou plus, avec une ligne statistique encore effarante : 30 points, 15 rebonds, 3 passes, 3 contres et 2 interceptions, pour une évaluation de 34. Jamais un joueur français n'avait posé trois matches de suite de la sorte au scoring depuis les débuts du championnat sous cette forme il y a... 35 ans.

Victor Wembanyama put up a 30-point double-double in the @Metropolitans92 win!

🔥 @vicw_32: 30 PTS, 15 REB, 3 BLK, 2 STL 🔥 pic.twitter.com/BL2JRj9cVA

— NBA (@NBA) November 26, 2022