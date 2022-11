Ce move de Victor Wembanyama va exciter encore un peu plus la NBA

La cote de Victor Wembanyama est suffisamment élevée pour que, même s'il décidait de ne plus jouer le moindre match avec les Mets, la franchise qui héritera du 1st pick le sélectionne les yeux fermés. Mais un peu de hype en plus ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas ? Le prodige français a été à nouveau excellent dimanche contre son ancienne équipe de Nanterre, avec 30 points au compteur et la victoire.

Victor Wembanyama phénoménal face à Nanterre, son ancienne équipe

La qualité de Wembanyama balle en main est sans doute ce qui fait le plus décoller au plafond les scouts et les observateurs. Même si c'est une action de soliste et qu'il développe de plus en plus cette capacité à faire la différence individuellement, ce move réalisé dimanche a encore failli casser Internet.

Les dribbles, la faculté à se défaire du pressing et la finition avec la planche ont, il faut le reconnaître, de quoi rendre fou.