Victor Wembanyama a enfin pu se concentrer sur le basket. Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA par les San Antonio Spurs, le Français a dû honorer plusieurs obligations extra-sportives sur les derniers jours. Avec des sponsors ou les médias.

Mais désormais, le jeune prodige peut enfin débuter son intégration dans le Texas. Face à la presse ce vendredi, l'intérieur a été invité à s'exprimer sur sa relation avec son nouveau coach Gregg Popovich. Et jusqu'à maintenant, le Tricolore se sent dorloté.

"Déjà, il bosse physiquement plus que je ne le pensais (rires). Il est là tous les matins à courir ou à soulever des poids. Mais outre ça, il communique énormément avec moi et veut prendre soin de moi. Il veut m'éviter de faire certaines erreurs.

Je le sens très présent et c'est confortable. Je pensais que j'allais me faire crier dessus un peu plus tôt. Ce n'est pas encore arrivé, mais je suis prêt", a rigolé Victor Wembanyama.

Au passage, le talent de 19 ans a confirmé ses plans pour la Summer League avec une participation à 1 ou 2 matches à Las Vegas. Une manière de faire ses premiers pas en douceur avec les Spurs. Et surtout de ne pas trop forcer sur la machine pendant cet été, avec bien évidemment son impasse sur la Coupe du monde avec l'équipe de France.

