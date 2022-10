Victor Wembanyama décisif pour le premier match des Mets diffusé par la NBA

Les spectateurs américains qui ont pu voir pour la première fois un match de Victor Wembanyama sur le League Pass samedi n'ont pas été déçus. Boulogne-Levallois a disposé (95-91) de la JL Bourg en prolongation, avec 23 points, 10 rebonds et 4 contres pour le prodige français.

Sa défense en fin de partie a été déterminante pour permettre aux Mets de décrocher, à l'extérieur, leur 5e victoire en 6 matches depuis le début de la saison. On pense notamment à ces deux contres durant l'overtime qui ont découragé les Bressans en même temps qu'ils ont donné de l'air aux Franciliens.

S'il n'a pas marqué à 3 points lors de ce match, Victor Wembanyama a encore montré sa capacité à attaquer le cercle avec facilité et fluidité.

