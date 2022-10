Un accord entre la NBA et le LNB pour diffuser les matches de Victor Wembanyama et des Mets a été annoncé ce jeudi.

UPDATE : La NBA a officialisé la nouvelle. Tous les matches de LNB incluant Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama seront diffusés gratuitement sur le NBA League Pass aux Etats-Unis. Dès samedi, pour la rencontre entre les Mets et la JL Bourg (20h, heure française), un partenariat entre la NBA, la LNB et Sportradar, qui collabore déjà avec la ligue pour la couverture et la production des matches, permettra de médiatiser encore plus le phénomène français.

C'est la première fois qu'une ligue non-affiliée à la NBA verra certaines de ses rencontres diffusées sur l'application NBA. Comme annoncé mercredi, les moyens mis pour retransmettre et produire télévisuellement les matches de Victor Wembanyama seront supérieurs à ce qui est pour le moment proposé aux spectateurs avec le système Keemotion.

26/10, 16h50 : D'après Stephen Brun, qui a évoqué le sujet dans le Moscato Show sur RMC, les rencontres de Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama seront diffusées sur le League Pass NBA, au même titre que la Leaders Cup et les matches de playoffs impliquant les Mets et leur prodige.

Selon l'ancien joueur, il ne s'agira pas d'un simple échange de visibilité. Cet accord permettra des revenus importants pour la LNB et une meilleure exposition sur son futur marché américain pour le jeune international français. Ainsi que des images bien meilleures que celles qui submergent actuellement tous les réseaux sociaux depuis que le buzz a pris une dimension planétaire. Celles-ci sont en effet obtenues pour le moment via le système Keemotion. Désormais toues les matches du prodige seront très certainement bien mieux "produits".

26/10, 13h19 :Après les deux matches de son équipe aux Etats-Unis, la hype Victor Wembanyama a définitivement conquis le public américain. Au point d’offrir à la LNB une exposition internationale inédite. Qui pourrait bien s’accroître à un point que les fans de basket français n’auraient jamais pu imaginer il y a encore quelques mois.

Selon Théo Quintard de Ouest-France, les matches des Metropolitans 92 pourraient être diffusés… aux USA. Une information qui ressemblerait à une fake news si le plus grand espoir jamais vu dans le basket français n’était pas l’un des plus grands et attendus de l’histoire mondiale de notre sport.

La NBA et la LNB sont en discussion très avancée d’après Ouest-France. L’idée serait que la NBA puisse diffuser les matches de l’équipe de Victor Wembanyama « sur sa nouvelle plateforme, toutefois inaccessible en France. Rien n’est encore finalisé, mais le projet a pris de l’épaisseur en cet après-midi du mardi 25 octobre ».

Pas de précision sur ce que serait cette nouvelle plateforme et rien n’est encore fait. Mais la simple existence de négociations sur le sujet entre la LNB et la NBA pour que des matches de Betclic Elite soient diffusés aux US est presque aussi irréelle que le corps de Victor.

C’est une nouvelle étape franchie pour celui qui ne faisait saliver il y a quelques mois que les spécialistes de la balle orange. La tournée aux US, où Victor Wembanyama a dominé son futur dauphin à la Draft NBA Scoot Henderson, a changé la donne. Ce n’était qu’une simple équipe G-League en face - pas vraiment le même type d’opposition que celle affrontée par un Doncic qui n’avait pourtant pas convaincu tous les spécialistes américains avant sa Draft… Mais sa cote a littéralement explosé auprès du grand public et des médias US.

On a pu s’en rendre compte quand il a fait l’objet dans la foulée de la couv’ de SLAM, pour un excellent papier du non moins excellent journaliste français Pascal Giberné. Papier dont il vous livre tous les détails et les coulisses dans le podcast qu’on a consacré au talent français.

Désormais, le public US ne serait donc plus qu’à quelques discussions près de pouvoir voir ses matches. Et la LNB de s’offrir un coup marketing et une exposition auxquels elle ne nous avait pas habitué.

A 18 ans, Victor Wembanyama n’est pas loin d’avoir fait avancer la LNB comme aucun joueur et dirigeant auparavant. Et ce ne sera pas le moindre de ses exploits.

